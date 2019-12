SIN PROCEDENCIA - Más de 900 miembros del clero acusados de abuso sexual infantil no aparecen en las listas publicadas por las diócesis y órdenes religiosas en las que sirvieron, revela un Análisis de The Associated Press. Entre quienes no figuraban está Richard J. Poster, quien cumplió una sentencia en prisión por pornografía infantil, violó su libertad condicional al tener contacto con niños, reconoció masturbarse cerca de un colegio católico y en 2005 fue incluido en el registro de agresores sexuales. Por Claudia Lauer y Meghan Hoyer. 651 palabras. AP Fotos. ENVIADO.