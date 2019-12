Actualiza con resultado final de la primaria del Likud ///Jerusalén, 27 Dic 2019 (AFP) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acosado por denuncias de corrupción, celebró el viernes haber logrado una "inmensa victoria" en las primarias de su partido, el derechista Likud, que encabezará en las elecciones legislativas previstas para marzo.Su adversario, el legislador y exministro Gideon Saar, tenía pocas posibilidades de desplazar a Netanyahu, quien conduce los destinos del Likud desde 1993 con excepción de un corto período en que el partido fue encabezado por Ariel Sharon.Pero si la victoria en las primeras resultaba ajustada, ello podría fragilizar al primer ministro.Los resultados finales, sin embargo, no dejaron dudas: Netanyahu logró el 72,5% de los votos, contra 27,5% para Saar."¡Una inmensa victoria! Gracias a los miembros del Likud por su confianza, su apoyo y su afecto", dijo Netanyahu en Twitter una hora después del fin de la votación."Con vuestra ayuda y la de Dios, lideraré al Likud hacia una gran victoria en las próximas elecciones y continuaré liderando el estado de Israel hacia logros sin precedentes", agregó.De su lado, Saar concedió la derrota y felicitó al jefe del gobierno. "Estoy satisfecho con mi decisión de enfrentarme" contra él", apuntó en la red Twitter."Los que no quieren correr riesgos nunca ganarán", añadió."Felicitaciones al Primer Ministro (...). Mis colegas y yo estaremos detrás de él durante la campaña para asegurar la victoria de Likud en las elecciones", apuntó Saar.Unos 57,000 miembros del partido votaron por las elecciones primarias, exigidas por Saar después de los cargos del mes pasado contra Netanyahu, de 70 años, por corrupción, abuso de confianza y fraude en tres casos.Netanyahu, el primer ministro con más tiempo en el cargo en la historia de Israel, dijo que las denuncias en su contra eran "falsas acusaciones motivadas por consideraciones políticas". - Pesada tarea por delante - Netanyahu tiene ahora la pesada tarea de liderar la campaña del Likud para las elecciones legislativas en marzo, la tercera en menos de un año.Después de las elecciones anticipadas en abril y septiembre, ni el Netanyahu ni el centrista Benny Gantz, del partido Azul y Blanco lograron reunir 61 diputados para constituir una mayoría parlamentaria y poder formar un gobierno.El presidente Reuven Rivlin tuvo que confiar esta tarea al propio Parlamento, que tampoco tuvo éxito, precipitando al país hacia una nueva elección.Para romper el punto muerto, los diputados tendrán que cambiar de bando para unirse al Gantz o a Netanyahu, a menos que los dos rivales se unan.Pero el partido Gantz se niega a compartir el poder con un primer ministro acusado de corrupción.Así, una victoria en las primarias del Likud fue un paso crucial para Netanyahu, que debe permanecer en el cargo después de ser acusado: la ley israelí establece que cualquier ministro que sea procesado debe renunciar, pero esto no se aplica al Primer Ministro.Gayil Talshir, profesor de ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que esta victoria primaria podría fortalecer la embestida de Netanyahu contra las acusaciones que fueron presentadas."Argumentará que la gente lo ha elegido" y menospreciará la justicia, dijo."Para Netanyahu todo se resume a garantizar la inmunidad, y para eso necesita 61 votos" en el Parlamento, la mayoría que le permita formar un gobierno, agregó.jod/cgo/hh/ahg -------------------------------------------------------------