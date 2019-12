SHOTLIST PARÍS, FRANCIA27 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 1. Primer plano visión a través de los lentes2. Paneo de arriba hacia abajo persona con lentes tropezando durante el recorrido3. Primer plano pies de persona durante el recorrido 4. SOUNDBITE 1 - Emmanuel Renard, responsable servicio de educación de la Asociación de Prevención en Rutas (hombre, francés, 19 seg.): "Simula los problemas de coordinación de movimientos que podemos tener, y los problemas de tiempo de reacción, de toma de decisiones. Cuando vemos a alguien desde afuera haciendo el recorrido, realmente tenemos la impresión de que está alcoholizado, porque tiene problemas para agarrar objetos, hacer movimientos, moverse en la carretera. Son realmente los efectos del alcohol" "En fait ça simule les problèmes de coordination des mouvements qu'on peut avoir, et les problèmes de temps de réaction, de prise de décisions. Donc on le voit, quand on voit quelqu'un de l'extérieur faire le parcours, on a vraiment l'impression qu'il est alcoolisé, parce qu'il a du mal à attraper les choses, à faire les mouvements, à se déplacer sur la route. C'est vraiment les effets de l'alcool. " 5. Plano de apoyo: Plano general voluntario dando instrucciones a quien intenta caminar con anteojos que deforman la visión 6. Paneo de izquierda a derecha stand de la asociación de prevención en ruta7. Sonido ambiente voluntarios repartiendo volantes8. Plano general voluntarios repartiendo volantes9. Primer plano pies de persona tropezando