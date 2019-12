Con "What Has Happened to Me" (Lo que me ha pasado), un cómic de manga que ha sido traducido a 10 idiomas, incluyendo mandarín, uigur e inglés, y ha sido visto más de 330.000 veces online, la artista Tomomi Shimizu se ha ocupado de un tema que muchos países occidentales ven como evidencia del abuso de los derechos humanos por parte de Pekín.