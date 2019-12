Actualiza con nuevas declaraciones del ministro del Interior, informe de Conaf y más detalles ///Valparaíso, 25 Dic 2019 (AFP) - Unas 200 casas quedaron afectadas por un incendio forestal que se desató el martes en el turístico puerto de Valparaíso, en el litoral central de Chile, que dejó a decenas de familias sin hogar en medio de las fiestas navideñas.El siniestro afectó los cerros Rocuant y San Roque en la parte alta de la comuna de Valparaíso (unos 120 km al oeste de Santiago) y este miércoles se mantiene activo pero con menor intensidad, mientras el número de casas "afectadas por el fuego" subió de 150 a 200 en cuestión de horas, declaró Gonzalo Blumel, ministro del Interior, en el último informe de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) en Santiago.Los daños ocurridos en las viviendas se "están aún por evaluar", ya que entre las viviendas existen muchas destruidas y otras con parte de su estructura con daños de diferente magnitud, indicó la Onemi."Aún no tenemos un catastro para tener claridad del daño que se causó", explicó Blumel.En total, unas 150 hectáreas (ha) han sido devastadas por este incendio, bautizado "Fundo La Plantación 2", iniciado hace un día y que deja un panorama desolador en los barrios de los cerros afectados con decenas de casas -en su mayoría de construcción ligera de madera y lata- reducidas a escombros de los que emanaban pequeñas columnas de humo, y en muchas de las cuales vive más de una familia en precarias condiciones. Blumel había manifestado más temprano que si bien "se ha avanzando bastante en el control (del fuego)", el incendio "no está controlado"."El incendio está con baja intensidad y sin propagación, solo algunos puntos calientes en el borde e interior del incendio", explicó un comunicado la Corporación Nacional Forestal (Conaf).La emergencia dejó "12 voluntarios de Bomberos lesionados que han tenido que enfrentar la difícil geografía donde se produjo la emergencia, entre quebradas y cerros. De igual forma, se mantienen 1.715 clientes sin servicio de suministro eléctrico en la región", dijo la Onemi.Otro incendio forestal, el "Antena Microondas", "también se mantiene activo" y "consume una superficie aproximada de 9 ha de vegetación", informó Onemi.Los dos siniestros son combatidos por 25 brigadas forestales civiles y militares, 12 unidades de bomberos, siete aviones cisterna y de observación y 11 helicópteros, indicó el organismo. - Amarga Navidad - El "Fundo La Plantación 2" no ha dejado víctimas y comenzó en medio de pastizales y arboledas de la parte alta de Valparaíso (unos 120 km al oeste de Santiago). Avanzó rápidamente hacia zonas pobladas, por lo que la Policía, Bomberos y el Ejército evacuaron a decenas de familias, algunas de las cuales debieron pasar la noche de Navidad en albergues."Estábamos preparando todo para pasar fiestas cuando comenzó el incendio. Fue todo tan rápido, no alcanzamos a sacar nada. Es muy complicado más que todo por los niños", dijo a la AFP Fabián Olguín, de 28 años y quien vivía en el cerro Rocuant.Los dueños de las casas afectadas, que perdieron todas sus pertenencias, retornaron al lugar este miércoles para ver si conseguían rescatar alguna pertenencia de entre los escombros y de los fierros retorcidos aún incandescentes."Horrible, terrible, ver en llamas las casas de mis vecinos, la mía. Perder el sacrificio, el trabajo de 20 años (…) lamentablemente todos quedamos sin hogar", dijo entre lágrimas Silvia Puga, de 49 años."Yo pensaba que iba a ser una Navidad no muy buena por la situación que tiene el país, pero que iba a ser una Navidad en familia. Esto lo arruinó todo", sostuvo otro afectado, César Umaña, en alusión al estallido social iniciado hace más de dos meses en Chile con masivas movilizaciones en demanda de medidas para enfrentar la desigualdad y que han dejado 28 muertos. - Investigación – Las causas de los siniestros son investigadas por el Ministerio Público, y el gobierno anunció demandas contra posibles responsables."Hay indicios de que este incendio podría ser intencional", dijo Blumel.En redes sociales circula un video en el que se ve a personas y un vehículo cerca de donde comenzó el incendio."La fiscalía está a cargo de identificar a las personas sospechosas y eventualmente establecer si hubo responsabilidades, pero hay bastantes indicios de que esto pudo haber sido", añadió Blumel.El gobierno comprometió 165 millones de dólares para combatir la difícil temporada de incendios, ante una dura sequía que afecta el centro del país desde hace más de una década.msa/lda/yow -------------------------------------------------------------