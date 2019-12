Los árbitros acordaron cooperar con Major League Baseball en el desarrollo y pruebas de un sistema automatizado de bolas y strikes como parte de un contrato laboral de cinco años anunciado el sábado, le dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto. La Asociación de Árbitros de las Grandes Ligas acordó además cooperar y asistir si el comisionado Rob Manfred decide utilizar el sistema al nivel de las mayores. Las personas hablaron a condición de preservar el anonimato porque los detalles del acuerdo, sujeto a ratificación por ambas partes, no han sido anunciados.