NACIONES UNIDAS (AP) — En un despacho de la AP fechado el 16 de diciembre de 2019 titulado ONU-NORCOREA, The Associated Press reportó erróneamente que China y Rusia pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que levantara las sanciones sobre algunas exportaciones de Corea del Norte, incluyendo carbón, hierro, mineral de hierro y textiles. El borrador de resolución que circuló el lunes pedía la terminación de sanciones sobre textiles, mariscos y estatuas, pero no incluía carbón, hierro o mineral de hierro.