"Cuando Peter murió el año pasado, me rompió el corazón. Pero me gusta pensar que en esta película, intenté hacerle justicia", dijo Suotamo, quien atribuye a Mayhew el haberle dado a "Chewie" su andar distintivo, no muy humano, que es instantáneamente reconocible en todo el mundo. "Alguien que no haya visto Guerra de las Galaxias, sabe quién es Chewbacca, y de eso es de lo que soy custodio".