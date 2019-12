“Los futbolistas deben mantenerse en el fútbol y los políticos en la política porque uno no puede involucrarse en este tipo de asuntos, dado que van a generar muchos problemas y muchas otras cosas”, dijo Touré en entrevista con The Associated Press. “Como musulmán, resulta complicado y es su decisión. Él ha estado haciendo comentarios pero creo que estuvo mal al decir eso”.