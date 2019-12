“Realmente lamento que cualquiera se haya sentido incómodo con mi comportamiento”, dijo Spilo. “En mi vida siempre he tratado de tratar a los otros con decencia, integridad y amabilidad. Simplemente puedo esperar que mis acciones en el futuro me ayuden a reparar el daño y me enseñen a ser el tipo de padre, esposo, colega y amigo que siempre he querido ser”.