Quienes no comulgaron con esa interminable disputa por el Trono de Hierro tuvieron igualmente un menú que no dejó de ampliarse, con títulos que generaron también legiones de seguidores como "Breaking Bad", sobre un profesor de química devenido en narcotraficante, o el terror distópico de "The Handmaid's Tale" ("El Cuento de la Criada"), adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood.