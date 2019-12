"Hace dos años tuve una caída de casi dos metros, me partí la tibia y el peroné y me lastimé el pulmón. Estuve un mes en el hospital. Yo le pedí mucho. (San Lázaro) me sacó del hospital y me puso a caminar", cuenta un obrero de 46 años quien coincidentemente se llama Lázaro, y lleva la imagen del santo en brazos.