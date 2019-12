No parece complicado que el PSG siga adelante en el torneo, teniendo en cuenta que el Le Mans está luchando por no descender de categoría, aunque el técnico parisino Thomas Tuchel seguramente no contará con ninguno de sus 'Cuatro Fantásticos': Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi y Ángel Di María.