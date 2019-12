SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO16 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio canciller de México, Marcelo Ebrard en conferencia2. Plano medio canciller de México, Marcelo Ebrard en conferencia3. Plano medio canciller de México, Marcelo Ebrard en conferencia4. Plano medio canciller de México, Marcelo Ebrard en conferencia5. Plano medio canciller de México, Marcelo Ebrard en conferencia 6. SOUNDBITE 1 - Marcelo Ebrard, canciller de México (hombre, español, 9 seg.): "El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 7. Travelling Nacny Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes8. Travelling Nancy Pelosi camina al podio9. Plano general Nancy Pelosi espera a todos para dar conferencia de prensa10. Plano medio demócratas en conferencia de prensa WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS16 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 11. Plano general Jesus Seade el subsecretario de América del Norte y negociador del pacto comercial por México12. Plano medio Jesus Seadeel subsecretario de América del Norte y negociador del pacto comercial por México MÉXICO, MÉXICO10 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 13. Plano general viceprimer ministra de Canadá, Chrystia Freeland, negociador de México Jesus Seade y el representante de Comercio de EEUU Robert Lighthizer firman acuerdo14. Plano medio Chrystia Freeland, Jesus Seade y Robert Lighthizer WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS16 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 15. SOUNDBITE 2 - Jesus Seade, el subsecretario de América del Norte y negociador del pacto comercial por México (hombre, inglés, 25 seg.): ""Absolutamente, absolutamente, esto es muy categórico: 'Este personal no será inspectores de trabajo'. Discutimos, le digo entre nosotros, en privado, confidencial, le digo, discutimos agregar palabras como: 'Y por lo tanto no visitará una planta', o algo así. Pero concluimos que cualquier cosa que agregue reduce la cobertura de lo negativo: 'No serán inspectores de trabajo"" "Absolutely, absolutely, this is very categorical: 'These personnel will not be labor inspectors.' We discussed, I tell you between us, in private, confidential, I tell you, we discussed adding words such as: 'And therefore will not visit a plant,' or something. But we concluded anything you add reduces the coverage of the negative: 'They will not be labor inspectors.'" MÉXICO, MÉXICO10 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 16. Plano general Chrystia Freeland, Jesus Seade y Robert Lighthizer17. Paneo de izquierda a derecha Chrystia Freeland, Jesus Seade y Robert Lighthizer18. Plano general Chrystia Freeland y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostienen el acuerdo firmado ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Mexico dice que los temas laborales no cuestionan el T-MEC =(Video)= México, 16 Dic 2019 (AFP) - El canciller Marcelo Ebrard dijo este lunes que la oposición de México a que inspectores extranjeros vigilen el cumplimiento de sus normas laborales no pone en cuestión el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá."Eso no pone en entredicho el tratado" y "se va a resolver", dijo Ebrard durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuestión de las inspecciones "no se acordó en el tratado" y emergió "de manera clandestina", dijo de su lado López Obrador.La supervisión de las normas laborales de México estaría a cargo de hasta cinco agregados, según un texto presentado en el Congreso de Estados Unidos como parte de la aplicación de ese tratado de libre comercio. "El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley", dijo Ebrard El canciller reiteró así la postura expresada el fin de semana por el subsecretario de América del Norte y negociador del pacto comercial, Jesús SeadeDicha iniciativa contempla el nombramiento de cinco agregados diplomáticos laborales en México que se encargarían de supervisar el cumplimiento de las normas laborales mexicanas, en el marco del pacto comercial.Seade dijo el sábado que la disposición no fue consultada con México y que envió una carta al representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, con el reclamo del país.Ebrard explicó que Seade viajó a Washington para demandar en persona que no les hayan advertido sobre esta iniciativa legislativa, y para enfatizar que México no aceptará agregados con funciones que violen lo establecido en sus leyes.El canciller dijo además que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que tras varias modificaciones fue firmado en México el pasado 10 de diciembre, "está intacto"."Al final me voy a tener que sentar con (el secretario de Estado, Mike) Pompeo y decir, bueno, cómo le hacemos con los agregados y se va a resolver. Eso no pone en entredicho el tratado", agregó Ebrard.El T-MEC fue firmado originalmente en noviembre de 2018 y solo había sido ratificado por México. Para aprobarlo en Estados Unidos, los legisladores demócratas exigieron previsiones para que México cumpla con normas laborales que le impidan sacar ventajas frente a la mano de obra estadounidense, que es más cara.Estados Unidos llegó a proponer que inspectores fiscalizaran a las fábricas mexicanas, pero el gobierno de López Obrador se opuso. En su lugar, Seade dijo que los países acordaron la creación de paneles para la solución de controversias.El T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 y que ha sido duramente atacado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que llevó a la negociación del nuevo acuerdo.jla/jhb/gm ------------------------------------------------------------- México "satisfecho" con EEUU por descartar inspectores laborales en T-MEC Por Alina DIESTEWashington, 16 Dic 2019 (AFP) - México se declaró el lunes "muy satisfecho" luego de que Estados Unidos descartó la imposición de inspectores en fábricas mexicanas para que vigilen el acatamiento de las normas laborales del nuevo pacto comercial norteamericano T-MEC.El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostró su alarma en las últimas 48 horas por el proyecto de ley de implementación del T-MEC presentado en el Congreso estadounidense, que estipula que agregados diplomáticos estadounidenses se encargarían de supervisar el cumplimiento de las normas laborales mexicanas en el marco del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).La cuestión de las inspecciones "no se acordó en el tratado" y emergió "de manera clandestina", dijo este lunes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Su canciller Marcelo Ebrard dijo que México no admitiría inspectores extranjeros pero, a la vez señaló que la controversia no ponía en entredicho al tratado.Seade, el principal negociador comercial de México para América del Norte, envió una carta al representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, el viernes y viajó a Washington el domingo en busca de una aclaración del gobierno del presidente Donald Trump."Estamos satisfechos, muy satisfechos", dijo el lunes en rueda de prensa, señalando que recibió garantías "categóricas" de Lighthizer de que los agregados laborales estadounidenses vigilarían las condiciones del trabajo en México y proporcionarían asistencia técnica, pero "no serán inspectores laborales".Seade dijo sin embargo que el tema de los agregados laborales incluido en la legislación estadounidense "debió haberse consultado" con funcionarios mexicanos, y señaló que Lighthizer fue "sumamente amigable y correcto" al pedir disculpas al respecto. En una carta dirigida a Seade el lunes, Lighthizer dijo que los funcionarios estadounidenses agregaron disposiciones en el proyecto de ley para tener hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo destinados en la Embajada de Estados Unidos en México para colaborar con funcionarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil para implementar las reformas laborales mexicanas. "Estos agregados no serán 'inspectores de trabajo' y cumplirán con todas las leyes mexicanas pertinentes", aseguró Lighthizer en la misiva.El T-MEC también dispone que paneles independientes de tres personas elegidos respectivamente por los países miembros lleven a cabo verificaciones in situ si no se respetan los derechos laborales, agregó Lighthizer. Y aclaró: "Pero esas verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales".El T-MEC fue firmado inicialmente el 30 de noviembre de 2018, y ratificado por México en junio de este año. Pero su confirmación en el Congreso de Estados Unidos se complicó porque los legisladores demócratas de la oposición exigieron previsiones para que México cumpla con normas laborales que le impidan sacar ventajas frente a la mano de obra estadounidense, que es más cara.Tras meses de negociaciones, se acordaron enmiendas y un nuevo protocolo fue firmado el 10 de diciembre por los tres países. La versión final del T-MEC fue ratificada ya por el Senado mexicano el jueves pasado. Pero el trámite aún no se concretó en el Congreso de Estados Unidos, en tanto Canadá dijo que confirmará el nuevo pacto una vez lo haga Washington.El T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 y que ha sido duramente atacado por Trump, quien al asumir en 2017 forzó la negociación del nuevo acuerdo.bur-ad/gm -------------------------------------------------------------