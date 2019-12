Maduro acusa a diplomático de EEUU por plan golpista en VenezuelaCaracas, 15 Dic 2019 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este domingo al diplomático estadounidense James Story de participar en un fallido plan para atacar cuarteles militares que, según el gobierno socialista, preparaban dos diputados opositores.Maduro aseguró que Story llamó por teléfono al vicecanciller venezolano para América del Norte, Carlos Ron, cuando agentes de contrainteligencia militar acudieron la noche del viernes a la vivienda de la diputada Yanet Fermín, acusada por el supuesto complot junto a su colega Fernando Orozco. La legisladora, finalmente, no fue detenida."Para que ustedes vean hasta dónde la desesperación en la que caen funcionarios gringos los lleva a cometer errores. Se desesperaron porque se dieron cuenta que habíamos desmembrado y desmantelado la conjura que tenían", dijo el mandatario socialista.Story, exencargado de negocios de la cerrada embajada de Estados Unidos en Caracas, dirige la Oficina de Asuntos Venezolanos creada en agosto pasado en la embajada estadounidense en Bogotá."Le dice: Carlos Ron, ¿que está pasando con la diputada? (...). Que llame Jimmy Story a preocuparse por ella, en el primer segundo en que comenzaba la operación (...), una diputada gris, que no la conocen ni en su casa. ¿Jimmy Story, que no llama nunca?", aseveró Maduro durante un discurso ante la oficialista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela.El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció el sábado que Orozco y Fermín fraguaban la tentativa golpista.El objetivo, según el funcionario, era atacar dos cuarteles en el estado Sucre (este) para provocar "alzamientos militares".En su regreso a Caracas tras visitar La Habana, Maduro responsabilizó a Juan Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, y a su mentor Leopoldo López.Guaidó, en tanto, calificó este domingo de "novela" los señalamientos del oficialismo.El gobierno socialista denuncia frecuentemente planes de golpe de Estado y magnicidio contra Maduro. Guaidó asevera que las nuevas acusaciones forman parte de "una ofensiva" para amedrentar a diputados a fin de evitar su reelección como jefe del Parlamento el próximo 5 de enero. Desde ese cargo, se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero.El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá si aprueba enjuiciar a cuatro parlamentarios opositores -entre quienes no figuran Fermín ni Orozco- por "traición a la patria y conspiración".erc/yow