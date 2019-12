El presidente de Brasil critica el "juego comercial" de la COP 25Río de Janeiro, 15 Dic 2019 (AFP) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó con dureza este domingo el resultado de la conferencia sobre el cambio climático celebrada en Madrid, y denunció desde Brasilia el "juego comercial" que, según él, practicaron los países ricos, especialmente los europeos. "No sé por qué la gente no entiende que es solo un juego comercial", dijo el jefe de Estado durante una conferencia de prensa fuera de su residencia oficial en el Palacio de Alvorada."Realmente me gustaría saber, ¿ha habido una resolución para reforestar Europa o simplemente siguen molestando a Brasil?", continuó.Brasil iba a acoger la COP 25, pero hace una año rechazó la organización de la cumbre climática de la ONU poco después de las elecciones ganadas por Bolsonaro. Después fue Chile el país que renunció a albergar la cumbre por las protestas sociales. Finalmente se celebró en Madrid. "¿Por qué no acepté ser el anfitrión de la COP 25 en Brasil? Lo decidí. Habrían hecho su carnaval en Brasil", dijo Bolsonaro el domingo.Escéptico del cambio climático, el presidente de extrema derecha es criticado regularmente por su política medioambiental, considerada por su detractores como perjudicial para la Amazonía.Esta semana, Bolsonaro atacó a la joven activista sueca Greta Thunberg, llamándola "niña" y acusándola de "hacer su show en la COP 25".La adolescente de 16 años, considerada por la revista Time como la personalidad del año, reaccionó con humor, modificando unas horas durante la descripción de su perfil de Twitter, agregando el término "pirralha" (mocosa) utilizado por el presidente brasileño.El domingo, desde Madrid, donde participó en la COP 25, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, criticó el resultado de la conferencia porque "los países ricos no querían sacar la billetera".En particular, lamentó la falta de progreso respecto a la implementación del Artículo 6 de los acuerdos de París sobre los mecanismos del mercado de créditos de carbono. Las negociaciones sobre este tema se pospusieron hasta el año próximo, en la COP 26 en Glasgow.lg/dga/gv