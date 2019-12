Las músicas deben lidiar muchas veces con las actitudes machistas de sonidistas y técnicos que creen que por ser mujer "no podés tocar tus instrumentos ni sabés cómo se enchufan ni nada técnico porque suponen que tu cerebro solo piensa en cómo cocinar arroz y darle la teta a bebes”, describió Maffia. O soportar en las entrevistas preguntas prejuiciosas que no se les hacen a los hombres tales como “¿por qué son todas mujeres? o suponer que por ser todas mujeres en una banda somos lesbianas o no nos llevamos bien".