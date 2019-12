CHARLOTTE, Carolina del Norte - Charlotte será sede de un nuevo equipo de expansión de la MLS, la liga profesional de fútbol de Estados Unidos, informan a The Associated Press al tanto de la situación. El equipo número 30 de la liga disputaría sus partidos en el estadio Bank of America, el mismo en el centro de la ciudad donde los Panthers de Carolina de la NFL juegan como locales. Por Steve Reed. 300 palabras. ENVIADO.