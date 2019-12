"La huelga continúa y lo sentimos porque no lo habíamos previsto de esta manera. Nos hemos dado cuenta de que el gobierno no da su brazo a torcer y esto va a durar tiempo. No habrá tregua de Navidad salvo si el gobierno entra en razón", afirmó este jueves el secretario general del sindicato CGT de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun, a la cadena de radio France Info.