"Siempre he ayudado a la gente de mi comunidad, a mi club, con camisetas, medios de transporte, dinero para comprar comida para los torneos. Siempre he dado también ropa deportiva a las escuelas, tabletas numéricas para que estudien inglés y matemáticas en diferentes lenguas. Vamos también a construir terrenos deportivos en Sudáfrica, un centenar espero, con las empresas que se han comprometido con nosotros. Siempre he hecho eso y espero hacer todavía más gracias a las personas con las que me he reunido aquí en Mónaco".