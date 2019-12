SAN DIEGO - El antesalista Anthony Rendón y los Angelinos llegan a un acuerdo por 7 años y 245 millones de dólares, dice una persona con conocimiento directo de la negociación. La persona habla con The Associated Press a condición de permanecer anónima, en vista de que el acuerdo no se ha anunciado oficialmente y depende todavía de la aprobación de los exámenes médicos. Por Ronald Blum. 582 palabras. AP Foto. ENVIADO