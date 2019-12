SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA10 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 1. Plano medio enfrentamientos con la policía2. Plano general enfrentamientos con la policía3. Plano general personas caminando en la calle 4. SOUNDBITE 1 - Voxpop 1 (mujer, español, 14 seg.): "Yo por ejemplo no tenía ni idea que no había transporte y salgo (de el trabajo) ahorita me toca ir caminando hasta mi casa, por lo menos una hora y media gasto. No vivo tan lejos, tan poco tan cerca, pero hay mucha gente que vive fuera de Bogotá y eso es terrible." 5. SOUNDBITE 2 - VOXPOP 2 (hombre, español, 8 seg.): "Caminando, tragando lacrimogeno, afectado y ahora lo que nos falta caminar (para llegar a casa)." 6. Plano general autobuses y motocicletas7. Plano general policía ve como tiran gas lacrimógeno8. Plano general policía ve tiran gas lacrimógeno9. Plano general policía ve tiran gas lacrimógeno10. Plano general policía ve tiran gas lacrimógeno11. Plano general policía ve tiran gas lacrimógeno