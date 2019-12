"El escándalo" lidera nominaciones a los premios actorales SAG Por Andrew MARSZAL =(Fotos)= Los Angeles, 11 Dic 2019 (AFP) - "El escándalo", un filme que gira alrededor de un caso de acoso sexual en el canal conservador Fox News, se llevó este miércoles el mayor número de nominaciones a los premios del sindicato de actores de Estados Unidos, los SAG, un termómetro importante para el Óscar.El drama de la era #MeToo del estudio Lionsgate (en inglés "Bombshell") garantizó nominaciones para el elenco en pleno -el mayor galardón de la noche-, así como individuales para Charlize Theron --que interpretó a la expresentadora Megyn Kelly, acosada por el cofundador del canal Roger Ailes-- y para Nicole Kidman y Margo Robbie en sus roles de reparto.Le siguen, con tres nominaciones, la desgarradora "Historia de un matrimonio", la épica cinta de gángsters "El irlandés" -ambas de Netflix- y la oda de Quentin Tarantino "Había una vez en Hollywood".Sorprendió que "Historia de un matrimonio", que el lunes lideró las nominaciones a los Globos de Oro y consiguió destaques para Scarlett Johansson y Adam Driver, quedó fuera de la categoría de mejor elenco.La sátira del período nazi "Jojo Rabbit", en la que también trabajó Johansson, y el drama de 'guerra de clases' surcoreano "Parásitos" tienen sus elencos nominados.Robert De Niro fue otra vez pasado por alto por su papel principal en la cinta de tres horas y media de Martin Scorsese, mientras que los favoritos Joaquín Phoenix ("Guasón") y René Zellweger ("Judy") cosecharon más nominaciones en esta temporada de premios. Aunque menos conocidos que los Globos de Oro, los SAG son vistos como un termómetro más confiable de los Óscars, ya que los actores representan la rama más grande de los aproximadamente 9.000 votantes de la Academia del cine de Estados Unidos.Los premios se entregarán el 19 de enero en Los Ángeles."The Marvelous Mrs. Maisel", la serie de Amazon sobre una ama de casa de los años 50 convertida en comediante de "stand-up", mantuvo su buena racha de los Emmys y encabezó las nominaciones de los SAG para televisión, con cuatro. - Los papas excluidos - El buen desempeño de "El escándalo" en el SAG la coloca otra vez en competencia por el premio más codiciado del cine, incluida la categoría de mejor película, tras haber conseguido solo dos nominaciones en los Globos de Oro.Netflix repitió su éxito de los Globos y encabezó como estudio las nominaciones del SAG tanto en cine como en televisión.Aunque algunas de sus producciones no fueron consideradas, como "Los dos papas", que no ganó nominaciones para Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, y "Dolemite", que marcó el regreso de Eddie Murphy al cine.Los electores del SAG favorecieron en cambio a Taron Egerton, en su papel de Elton John en la biografía musical "Rocketman", y el de Christian Bale en "Contra lo imposible".Lupita Nyong'o también recogió una nominación individual por su trabajo en la aclamada película de terror "Nosotros", excluida por los Globos. - Las primeras de Apple TV+ - El buque insignia de Apple TV+ "The Morning Show", sobre un programa de noticias de televisión matutino golpeado por un escándalo #MeToo, ganó las tres primeras nominaciones para la nueva plataforma streaming, incluida una para Jennifer Aniston. Reese Witherspoon, la otra protagonista, quedó fuera en las categorías individuales.El nuevo reparto de "The Crown", liderado por Olivia Colman para la tercera temporada, también recibió tres guiños, al igual que el éxito del Emmy "Fleabag", la comedia británica negra de Phoebe Waller-Bridge. La muy criticada temporada final de "Juego de Tronos" tuvo que conformarse con dos nominaciones: la de mejor reparto para una serie dramática y un guiño individual a Peter Dinklage como el enano de lengua afilada Tyrion Lannister. Otros contendientes a mejor elenco incluyen a "Big Little Lies", repleto de estrellas de Hollywood, "The Handmaid's Tale" y "Stranger Things". "Mrs. Maisel", "Barry", "The Kominsky Method" y "Schitt's Creek" completan las nominaciones a mejor elenco de comedia.amz/jt/gv -------------------------------------------------------------