"Todo iba bien hasta ocho días antes de la elección, cuando tuvo lugar esa famosa cena en el Elíseo. Platini me telefoneó inmediatamente después. Me dijo: 'Sepp, esto no va a funcionar, tendremos un problema para la elección'. Sarkozy le había pedido, sugerido, votar por Catar", añadió Blatter, que informó de esta conversación telefónica al juez suizo en abril de 2017.