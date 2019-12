Cambia origen,actualiza con anuncio de reunión de negociadores en México ///México, 10 Dic 2019 (AFP) - Negociadores de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen este martes en la capital mexicana para afinar el nuevo tratado de libre comercio entre los tres países, el T-MEC, cuya eventual ratificación es vista con optimismo por el presidente estadounidense Donald Trump."Confirmo que mañana martes 10 de diciembre, a las 12h00 (18h00 GMT) del día, habrá encuentro de los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá para dar a conocer los avances alcanzados en torno a la modernización del T-MEC", señaló el canciller mexicano Marcelo Ebrard en su cuenta oficial de Twitter.La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, viajaba rumbo a México, confirmó su portavoz a la AFP, en tanto el diario estadounidense The Washington Post dijo que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el asesor presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, estarían en México el martes.Ebrard no detalló sin embargo quiénes participarían en la reunión, en la que, según medios mexicanos, podría tener una participación del presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. - Optimismo - Por la mañana, Trump, quien presionó para que se negociara el T-MEC que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que estaba vigente desde 1994, se mostró optimista de que con las últimas modificaciones finalmente el nuevo acuerdo sea ratificado por el Congreso estadounidense."Me han dicho que las cosas van bien y que se han logrado importantes avances en las últimas 48 horas", dijo Trump a periodistas.El T-MEC se selló en noviembre pasado, pero hasta el momento solo fue confirmado por el Senado mexicano en junio pasado, en tanto Canadá dijo que lo aprobaría inmediatamente después que lo hiciera Estados Unidos.En el Congreso estadounidense, los legisladores demócratas, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, bloquearon la ratificación del T-MEC en medio de cuestionamientos de los sindicatos, que querían mayores garantías del cumplimiento de la reforma laboral mexicana exigida por el acuerdo para evitar competencia desleal con los trabajadores estadounidenses. Ahora parece haber humo blanco entre la Casa Blanca y los demócratas, y el nuevo texto estaría por concretarse con México y Canadá. Lighthizer ha estado desde hace meses en conversaciones con los legisladores demócratas, así como con Freeland y el principal negociador comercial mexicano, Jesús Seade, para definir los términos de las enmiendas solicitadas.Desde Ottawa, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que mejoraban las posibilidades de un acuerdo definitivo sobre el T-MEC. "Estamos trabajando duro y esperamos que llegar pronto a la ratificación", declaró. - "Tomar ya la decisión" - Citando varias fuentes no identificadas,Fox Business dijo que se había llegado a un acuerdo sobre la supervisión de las leyes laborales mexicanas y podría surgir un texto definitivo en las próximas 24 horas, que permitiría a los tres países ratificar el tratado modificado. Según el reporte, los mexicanos acordaron que la implementación del acuerdo sea supervisada por "una parte neutral".López Obrador rechazó la semana pasada una propuesta para que inspectores estadounidenses controlen la implementación de la nueva normativa laboral mexicana.Ebrard también anunció el domingo que objetaría planteos de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio para la producción de automóviles en el marco del acuerdo, considerando que pondrían "en desventaja" a México.La cadena CNBC dijo por su parte que la Casa Blanca y los demócratas están "cerca de un acuerdo de principio", con lo que la votación en el Congreso estadounidense para aprobar el T-MEC podría tener lugar el 18 de diciembre."Si lo someten a votación, se aprobará", dijo Trump a periodistas.Pero un asesor demócrata de alto rango en el Congreso dijo a la AFP que los legisladores todavía están estudiando el nuevo texto. "No hay acuerdo para anunciar por el momento", señaló bajo condición de anominato.La ratificación del T-MEC marcaría una importante victoria política para Trump, que considera el TLCAN como "el peor acuerdo comercial de la historia".El presidente mexicano también quiere un pronto aval del T-MEC y este lunes llamó a la presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos y líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, a poner el T-MEC a consideración del pleno."Es el momento de tomar ya la decisión porque de lo contrario se va a acercar a los procesos electorales", dijo López Obrador, en alusión a las presidenciales de 2020 en Estados Unidos, que pueden complicar la ratificación.Si es aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense, el trámite será ágil en el Senado, donde los aliados republicanos de Trump son mayoría.Las adiciones o enmiendas al pacto ya firmado podrían hacerse en forma de una carta o anexo.Para entrar en vigencia, el texto definitivo del T-MEC debe ser ratificado por las legislaturas de los tres países.