SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO10 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 1. Plano medio Chrystia Freeland, Jesus Seade y Robert Lighthizer firman un acuerdo2. Plano general Chrystia Freeland, Jesus Seade y Robert Lighthizer se ponen de pie y sostienen un acuerdo firmado3. Paneo de izquierda a derecha Chrystia Freeland, Jesus Seade y Robert Lighthizer sostienen un acuerdo firmado4. Plano general Chrystia Freeland y el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, mantienen un acuerdo firmado5. Plano panorámico ceremonia6. Andrés Manuel López Obrador, Chrystia Freeland, Jesús Seade y Robert Lighthizer aplauden7. Plano panorámico Líderes estadounidenses, mexicanos y canadienses posan para fotografía8. Plano general El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, Chrystia Freeland, Andrés Manuel López Obrador y Robert Lighthizer posan para la foto. ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ EEUU no ratificará este año el tratado con México y Canadá, dice líder republicanoWashington, 10 Dic 2019 (AFP) - El Congreso de Estados Unidos no ratificará este año el tratado de libre comercio (T-MEC) recientemente acordado con México y Canadá, dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell."No estaríamos tratando el T-MEC en el Senado entre ahora y el fin de la semana próxima" cuando el Congreso concluya su período de sesiones de 2019, dijo McConnell a periodistas.Estimó que el Senado no abordará el tema hasta que termine el juicio político al que seguramente será sometido el presidente Donald Trump, acusado por la Cámara de Representantes de abuso de poder y obstrucción del Congreso. "Con toda probabilidad (la ratificación del T-MEC) deberá ocurrir después de que concluya el juicio en el Senado", afirmó. mlm/jm/mls ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ México, EEUU y Canadá firman texto final del T-MECMéxico, 10 Dic 2019 (AFP) - México, Estados Unidos y Canadá firmaron este martes un "protocolo modificatorio" del tratado comercial de Norteamérica, T-MEC, que tras más de dos años de negociaciones quedó listo para su ratificación por las legislaturas de los tres países."El resultado, yo creo, es el mejor acuerdo comercial en la historia", dijo el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, poco antes de firmar el documento, junto a la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, y el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade.jla/yug/gm