Roxette, formada en 1986 por Fredrkisson y el guitarrista Per Gessle, vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y sus éxitos incluyeron "Listen to your heart" ("Escucha tu corazón") o "It must have been love", que cobró fama mundial por estar en la banda sonora de la película "Pretty Woman", protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.