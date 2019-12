"(Pensé) tengo que volver a mis días de aprender bailes de salón y demostrar que podía guiarla", dijo la estrella de "Grease". "No supe hasta que llegué allí que debía bailar con ella (...); (la primera dama) Nancy Reagan aún no me había dicho que ese era el plan, que Yo era el príncipe azul de la noche".