- No nos sentimos defensores del km 0. (En el "Celler de Can Roca") estamos en un 85% de ingredientes de proximidad, (pero) los clientes vienen de lejos, nosotros viajamos por el mundo y los últimos 4.000 años de viajes y de cruce de civilizaciones nos aportaron riqueza y complejidad. La tortilla de patatas española y el pan con tomate catalán no tienen más de 400 años de historia.