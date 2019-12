Son embargo, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que si el convenio no cuenta con la aprobación de la Asamblea y debido al ordenamiento jurídico salvadoreño, la única función de la comisión será la de brindar asistencia técnica porque no tendrá competencia para judicializar las denuncias de casos de corrupción, ya que esa es una atribución de la Fiscalía General.