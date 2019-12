Imagen de la guitarra Fender Stratocaster "Alligator" de Jerry Garcia, que fue propiedad del fallecido músico de Grateful Dead entre 1971-73, fechada el 4 de noviembre, 2019 antes de que sea subastada por Bonhams en Los Ángeles, California el 10 de diciembre de 2019. Cortesía de Bonhams/Distribuida via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.