“El reporte de hoy pone en serio entredicho las medidas que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asegura haber tomado para cuidar al joven en su custodia. No solo la CBP retuvo a Carlos más tiempo de lo permitido legalmente, y aparentemente no lo atendió durante su enfermedad, sino que la agencia al parecer no fue honesta con el Congreso y el público sobre las circunstancias en torno a esta trágica muerte”, comentó Thompson.