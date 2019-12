MIAMI - Arturo Pérez-Reverte asegura que “el presente no se entiende sin el pasado” y que la crueldad, la violencia y la compasión van de la mano. En entrevista con The Associated Press el escritor español habla de por qué basó su última novela “Sidi” en un personaje de la Edad Media, admite que no le gusta el acto mecánico de la escritura y dice que la violencia en sus libros es la parte más autobiográfica. Por Gisela Salomon. 776 palabras. AP Foto.