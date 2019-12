Los actores de las más recientes películas de Star Wars filmaron escenas para la atracción incluyendo a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Issac. Muchas de las escenas fueron rodadas durante la producción de las películas “Star Wars: The Last Jedi” (“Star Wars: Episodio VIII: Los Últimos Jedi”) y “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: el ascenso de Skywalker”).