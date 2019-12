PEKÍN/TORONTO, 2 dic (Reuters) - Zijin Mining Group Co Ltd, uno de los mayores productores de oro de China, acordó comprar la minera canadiense Continental Gold Inc por unos 1.000 millones de dólares, pero un alto ejecutivo de la empresa en venta reconoció que las preocupaciones de seguridad en Colombia representan un riesgo para el acuerdo.