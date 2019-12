* El año comenzó con el rap haciendo historia en los Grammy, cuando "This is America", de Childish Gambino, se convirtió en la primera canción del género en ganar los máximos premios de mejor álbum y tema del año. En los Oscar, "Green Book" recibió el premio a la mejor película, mientras que la británica Olivia Colman venció a la favorita Glenn Close como mejor actriz con "The Favourite".