* Best Buy Co Inc trepaba un 7,4% por previsiones de fuertes ganancias en el trimestre de festividades, mientras que Dollar Tree Inc se desplomaba un 15% por una proyección de beneficios en los tres últimos meses del año menor a lo esperado, subrayando los efectos de la guerra comercial. Sus papeles lideraban las caídas en el S&P y el Nasdaq.