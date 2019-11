“Más tarde íbamos camino al estadio”, siguió. “Me di cuenta de que tenía un mensaje de voz de David Glass. Muy casual: ‘John, si tienes oportunidad, llámame cuando puedas’. No pensé mucho en eso. Le llamé a David y me dijo: ‘John, te quiero decir primero, la familia ha decidido vender el equipo, no sé si el momento sea el adecuado, pero eres mi primera opción’”.