A pesar de ese buen desempeño, no será fácil igualar el del filme original, el cual rápidamente se convirtió en una sensación, permaneció entre los 10 primeros lugares durante 17 semanas y al final recaudó 1.270 millones de dólares. Impulsado en parte por la exitosa canción "Let it Go", "Frozen" engendró una oleada de mercancías, un número incalculable de vestidos de Elsa y un musical de Broadway. Ganó dos Oscar: a la mejor película animada y canción original.