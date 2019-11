Los Eagles sufrieron desde el arranque la ausencia de los wide receivers DeSean Jackson, Alshon Jeffery y Nelson Agholor, el running back Jordan Howard y el right tackle Lane Johnson. Y el right guard Brandon Brooks abandonó el partido en el primer cuarto. El novato elegido en primera ronda Andre Dillard tuvo la primera apertura de su carrera como right tackle después de ocupar la posición por el lado izquierdo toda la temporada, y fue enviado a la banca al medio tiempo.