"Es lógico, amas a tu país, igual eso viene antes de dónde estás jugando, eso no es un problema. Conozco a Gareth y está implicado al 100% cada día, es profesional y se cuida. El sábado vimos cómo entró en el partido, casi mete un golazo, si no estuviera implicado no jugaría así", dijo el lunes el arquero Thibaut Courtois en rueda de prensa.