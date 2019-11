“Llegué a mi casa esta noche y me enteré de que mi esposa recibió una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos, así como otras amenazas que se ven arriba. No voy a entrar en detalles sobre esta última semana. He estado desconcertado”, escribió Braun, quien también publicó una captura de pantalla de uno de los mensajes vulgares que recibió.