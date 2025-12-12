América

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La mayor parte se produjeron por infartos y derrames cerebrales, seguidos de golpes provocados por caídas y accidentes de tráfico

Imagen de archivo de un accidente de tráfico entre un vehículo y un camión en Foncea (Europa Press)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adelantado los datos correspondientes a los fallecimientos en accidentes laborales en los diez primeros meses del año, donde se plasma que 624 trabajadores fallecieron entre enero y octubre, 40 menos que en el mismo periodo de 2024, lo que implica un descenso del 6%. La mayor parte se produjeron por infartos y derrames cerebrales (204), golpes por caídas (75) y accidentes de tráfico (60).

Según los datos difundidos por el Ministerio, los accidentes mortales en la jornada de trabajo se redujeron un 6,8% hasta octubre, registrándose 496 fallecidos -36 menos que en 2024-, mientras que los siniestros ‘in itínere’ (producidos en el trayecto de casa al trabajo o viceversa) con resultado de muerte cayeron un 3,1%, hasta los 127 fallecidos -cuatro menos que el mismo periodo del año anterior-.

El sector servicios registró un mayor número de accidentes mortales en el trabajo (220), aunque este dato descendió un 18,5% respecto al los diez primeros meses de 2024.Por su parte, el sector agrario registró 42 trabajadores fallecidos (diez menos que en 2024) y la industria 93 empleados fallecidos -tres menos que el año pasado-. En la construcción los datos son menos alentadores, ya que las muertes en jornada laboral subieron un 23,5%, hasta los 142 trabajadores.

Dos personas mueren a diario en el trabajo

Otro de los datos que desciende es el de accidentes con baja laboral, que cae un 1,7% entre enero y octubre, hasta los 521.402, de los que 446.435 se produjeron en el centro de trabajo y 74.967 fueron accidentes ‘in itínere’. Además, según el Ministerio, los accidentes graves en jornada laboral alcanzaron hasta octubre los 3.161 trabajadores, mientras que los siniestros ‘in itínere’ graves bajaron un 11,5% hasta los 789. Por otra parte, los accidentes leves en jornada laboral se redujeron un 2,3% hasta los 442.777 y los siniestros ‘in itínere’ un 2%, hasta los 74.051.

Accidente múltiple en la A-6 km 37,900, con tres vehículos implicados, entre ellos un autobús. (Comunidad de Madrid)

Otro de los datos que arroja la estadística de trabajo es la diferencia entre asalariados y autónomos. De los 624 trabajadores fallecidos hasta octubre 572 pertenecían al primer grupo -36 menos que en 2024-, mientras que 52 fallecidos eran trabajadores por cuenta propia -cuatro menos que en 2024-. Además, los autónomos sufrieron 23.848 accidentes laborales con baja, con 22.127 siniestros en jornada de trabajo y 1.721 accidentes ‘in itínere’.

Desde UGT han lamentado que, según estos datos, “cada día dos personas mueren por el simple hecho de intentar ganarse la vida” y han criticado a la CEOE por bloquear “cualquier posible acuerdo” que se presente en la Mesa de Diálogo Social, en la que anteriormente se estaba negociando la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y han instado al Gobierno a buscar otras alternativas frente a este bloqueo.

“Son muchos los retos que se abordaron a lo largo de esta negociación y que desde UGT hemos intentado que se incorporasen tanto a la Ley de Prevención como al Reglamento de los Servicios de Prevención”, indican. Entre ellos destaca la incorporación de la perspectiva de género y de edad, la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos climáticos, la protección de la salud mental de los trabajadores o los derivados de la digitalización del mundo laboral.

