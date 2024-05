La contundente respuesta de una joven gallega a un usuario de TikTok tras decirle que no pertenece a esa comunidad pese a haber nacido en Lugo

La usuaria de TikTok @paublackmakeuplover.

Nico Williams, Ana Peleteiro o Vinícius Junior son algunos de los nombres conocidos que, en los últimos meses, han sido víctimas del racismo. Los gritos racistas continúan hoy en día muy presentes en el mundo del deporte, pero, desgraciadamente, también más allá de él.

Recientemente, la usuaria de TikTok @paublackmakeuplover, nacida en Burela, un pequeño municipio de la provincia de Lugo, ha visto cuestionada su identidad gallega por otro usuario de la red por el simple hecho de que sus padres sean de Cabo Verde. La contundente respuesta de la joven ha trascendido por su tono irónico, evidenciando el racismo detrás de las palabras recibidas por el usuario apodado @tulicren, mostrando una actitud muy digna al respecto.

“¿Pero tu padre es gallego o tu madre o son de Cabo Verde? Porque no todo vale eh”, le escribió dicho usuario. Sin dudarlo, Paula respondió con un tono sarcástico y burlón, haciendo referencia a su nacimiento en Burela y la procedencia gallega de su pareja, de Mondoñedo. “Mira, estoy supercontenta porque yo naciendo en Burela, aunque no soy gallega porque lo dices tú, pero bueno, mi pareja es de la ciudad de Mondoñedo, entonces mis hijos, si algún día los tenemos, sí que van a ser gallegas… ¿O no? Ay, no sé”, empieza la joven. “Bueno, tú dime por qué yo dependo totalmente de lo que tú me digas. Quiero decir, yo estaré allí pariendo y le digo al personal sanitario: mira, espera un momento que tengo que mandarle un mensaje a Tulicren para ver si mis hijos van a ser gallegos o no”, sentencia irónicamente.

“¡Claro! ¡Cómo va a ser esto de hacer algo de mi vida sin avisar a Tulicren! Ay dios mío, otro día hablamos de esas comas y esas cosas que hay allí que no lo acabo de entender”, finaliza contundente @paublackmakeuplover, refiriéndose a las erratas de escritura de su interpelador sin perder el tono de mofa.

“Puta negra, vete a tu país”

En España siguen viviéndose muchas situaciones racistas a día de hoy, pero estas están cada vez más expuestas gracias al altavoz que suponen las redes sociales. En el mundo del deporte es donde, recientemente, ha habido más escándalos debido a insultos racistas. Así, una de las deportistas que más se ha posicionado y más ha hablado sobre estos temas es Ana Peleteiro.

De origen gallego, Peleteiro se destaca como una de las atletas españolas con mayor potencial. Asimismo, es una de las personas de la élite deportiva que más se ha posicionado en temas como el racismo o el machismo, ya que ella misma ha tenido que lidiar con insultos y vejaciones a lo largo de su carrera por su color de piel o cuestionando su procedencia.

En una entrevista para VOGUE, Peleteiro compartió su experiencia sobre cómo es ser adoptada, así como las dificultades que ha enfrentado por el odio y discriminación racial. “Puta negra” y “vete a tu país”, son algunos de los insultos que más ha sufrido la atleta y que han llegado a impactar en su carrera.

Peleteiro, de 28 años, expresó en la entrevista su frustración ante los ataques por cuestiones de raza o género y recalcó su identidad española, subrayando su nacimiento en Galicia. “Yo nací en Galicia el 2 de diciembre de 1995. Mi madre biológica es blanca, coruñesa, y fui, al parecer, su segundo embarazo”, detalló.

En otra entrevista al medio El Pais, Peleteiro afirmó, en relación con los insultos a Vinícius Junior, “no creo que seamos un país racista, sino clasista. A un negro en un Bugatti nadie le trata mal. La gente que dice eso en un campo de fútbol probablemente fuera de él no tenga nada en contra de una persona racial”.