Venezuela, fracaso y responsables

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, competirá por un tercer período en el poder. (EFE/ Rayner Peña R.)

Finalmente, el mafioso Nicolas Maduro y su corte criminal se quitaron la careta. Muchos sabíamos que iba a ser así, pero unos actores en esta tragicomedia, por ingenuidad (muy pocos, la verdad) o por celos y rivalidades políticas, le dieron el espacio a estos animales para ganar tiempo y tratar de quedarse en el poder.

Las elecciones que se van a dar son ilegítimas, no son libres y no son limpias. No hay verdaderos candidatos de oposición, pues les impidieron inscribirse. Lo de Rosales es un chiste, y es el único candidato que no va a recibir el apoyo de quien representa a la gran mayoría de los venezolanos, María Corina Machado. Pero el susto de la mafia en el poder es de tal tamaño -hoy, Nicolás Maduro sería apenas un rey de burlas en su país, si no fuera por el aparato represor que lo mantiene allí- que si por algún motivo ven que de pronto pueden perder, suspenden las elecciones y utilizan el conflicto del Esequibo con Guyana como excusa.

María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Los cubanos, expertos en estos juegos, y los rusos, que necesitan a Maduro como base para toda su labor de desestabilización en la región, no van a dejar que Maduro entregue el poder por una nimiedad como la libertad, la democracia o el hambre de millones de venezolanos, ya vimos como Diaz-Canel, el dictador cubano, desechó las sorpresivas protestas en la isla por el hambre física que están viviendo los cubanos. En fin, lo que nos debe quedar claro es que no nos podemos hacer ilusiones, Maduro y sus socios no se van por la buenas, pero eso es tema para otra columna.

Ahora que enfrentamos este fracaso y drama social, único en la región, aunque Cuba ya debe entrar en la ecuación, es hora de ponerle nombre a los responsables de que estemos como estamos y que enfrentemos un éxodo de 5 millones de venezolanos a partir del segundo semestre de este año.

Juan González, el principal asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Mi buen amigo, gran conocedor de la realidad venezolana y de la de Estados Unidos, Pedro Mario Burelli, sin minimizar que la crisis es de los venezolanos, dice una frase lapidaria sobre el tema: “Desde que llegó Chávez al poder cada presidente de Estados Unidos dejó la situación de Venezuela peor que como la encontró”. Es cierto, pero nada se pareció al descalabro de la administración Biden con Venenezuela, a través de la gestión del consejero delegado para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González. Obviamente, quien preside la institución, Jake Sullivan, también tiene gran responsabilidad.

El gobierno anterior, el de Donald Trump, había cambiado la correlación de fuerzas en Venezuela. El apoyo activo al gobierno interino de Juan Guaidó y su ayuda para que fuera reconocido por más de 60 países fue fundamental. Es mas, había apoyo bipartidista a esa política, la única, con la de China, que se dio en ese cuatrienio en materia de política exterior. González no solo apartó al Departamento de Estado de este tema, sino que entregó el gobierno alterno a cambio de nada, liberó a los mafiosos Álex Saab y a los sobrinos de Cilia Flórez de una cárcel americana y relajó las sanciones a cambio de unas elecciones libres. Sería un chiste, si no fuera realidad.

Álex Saab, empresario colombiano que fue designado por la dictadura de Nicolás Maduro en un alto cargo ejecutivo - crédito EFE

Un peso ligero manejó el tema de la región en estos cuatro años y así la dejó: millones de refugiados más que cruzan la frontera, desestabilizan países como Colombia y enriquecen a las mafias criminales. Gran gestión del inepto González; él y Biden, su jefe, grandes responsables de esta crisis.

Los segundos responsables son los miembros de la oposición venezolana. Unos se entregaron o se vendieron, como Capriles, Tomás Guanipa y Rosales; otros, por celos políticos, pelearon tanto que no utilizaron el gobierno interino para crear las condiciones de una transición y solo buscaron puestos, poder propio y algunos hasta ayudaron a González, de EEUU, a entregar el gobierno interino. La herencia de dos luchadores, víctimas de la dictadura de la mafia de Maduro, como Julio Borges y Leopoldo López, en el caso del gobierno interino es putrefacta, pues no estuvieron a la altura del momento; no pensaron en Venezuela, pensaron en ellos. Triste decirlo, pero esa es la verdad, y tienen responsabilidad en la crisis de hoy. Otros, como Juan Pablo Guanipa y Andrés Velásquez, mostraron coraje, valor y merecen ser reconocidos, como también María Corina, que nunca se entregó. Los otros, ni mencionarlos, pues son unos vendepatrias.

El opositor venezolano Henrique Capriles, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Mención especial merece el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borell, quien, desde que llegó, trató de sabotear el gobierno de Guaidó y, con sus acciones, terminó dándole oxígeno a la dictadura de Maduro. Fue una piedra en el zapato. Y los noruegos, siempre tan ‘ingenuos’, algo que esperamos que cambie ahora, con la nueva realidad europea, y por fin entiendan que el alma brutal del dictador no cambia, llámese Castro, Putin, Xi o Maduro, guardando las proporciones, obviamente.

Los presidentes Lula y Petro también tienen responsabilidad, y sus países van a ser víctimas, pues millones de refugiados van a cruzar las fronteras de agosto en adelante. Su afinidad ideológica dejó de lado tanto el interés nacional como el respaldo a la democracia. De lo segundo sabíamos, pero de los primero pensamos que, por lo menos, entendían el costo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Lula da Silva, mandatario de Brasil - crédito Presidencia

Ahora bien, ¿qué hacer? Los mafiosos se quitaron la careta y arrestan a todo luchador por la democracia. Llegó la hora de la insurrección. No cuenten con Estados Unidos, pero movilicen a los ciudadanos y hablen con las familias de los militares, que sufren tanto como el ciudadano del común. Solo pídanles que se sumen, que ese gobierno cae en un segundo. No tiene ningún respaldo y, si les ofrecen una salida a esos mafiosos, a Suráfrica, Rusia o Cuba, donde ninguno se va a ir, pues no quieren comer mierda como comen los cubanos, hasta nos ahorramos un baño de sangre.

Así cayó la dictadura de Egipto y así se cambió al gobierno de Túnez; así cayó el dictador mafioso ucraniano. Es hora de hacer lo mismo en Venezuela, y los venezolanos del exterior también tienen que dejar la comodidad. No hay otra esperanza fuera de la llegada de un gobierno que, como pasó en Nicaragua en los 80, alimente una insurrección contra los dictadores mafiosos del momento, como hoy lo hacen ellos con el ELN y las Farc. No son Castro ni mucho menos, ni siquiera son Pablo Escobar, son mafiosos de medio pelo que si no tuvieran a Rusia y a Cuba detrás ya estaría presos o muertos, que es lo que se merecen. ¡Viva Venezuela y viva su libertad carajo! Ese tiempo llegará.