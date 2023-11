Hamas ha desatado los monstruos de Occidente

Hamas ha sido llamado “bárbaro”, pero eso no es una descripción suficiente de su salvajismo primitivo, dice el autor

Nota originalmente publicada en Unherd.

Vivimos en un momento apocalíptico, cuando algo verdaderamente espantoso, escondido durante mucho tiempo justo debajo de la superficie de la vida cotidiana, está surgiendo de la tierra. La tortura, violación, masacre y secuestro de aproximadamente 1.200 israelíes el 7 de octubre fue sólo el comienzo de esta revelación. En Occidente, la carnicería de Hamas ha desatado estallidos de antisemitismo y manifestaciones masivas y cada vez más violentas de apoyo a los terroristas. Como un monstruo mítico que periódicamente emerge de la hibernación para masacrar a lo largo y ancho, la bestia ruda, al parecer, simplemente está estirando las piernas. Y apenas estamos empezando a ver su tamaño.

Es importante comprender el verdadero mal que ahora nos amenaza. Hamas ha sido llamado “bárbaro”, pero eso no es una descripción suficiente de su salvajismo primitivo. Los griegos llamaban barbaroi a los no griegos porque sus palabras sonaban como un balbuceo en sus oídos: “bar bar bar”. Los bárbaros abarcaban desde habitantes serviles de sociedades grandes, sofisticadas y altamente estratificadas (persas, egipcios) hasta tribus independientes y de espíritu feroz (los norteños que vivían en los bosques y que los romanos llamaban germanos). Ninguno de estos pueblos basó su identidad en la lucha contra un Otro odiado cuya eliminación total, que debía lograrse a cualquier precio, era su única razón de existencia. Ninguno abrazó la destrucción total del cuerpo y del espíritu (incluido el suyo propio) que los nazis llamaron Vernichtung: “Negación”. En otras palabras, ninguno era enemigo puro de la civilización.

Pero los yihadistas sí lo son. La civilización es la suma de condiciones culturales y sociales que contribuyen a que vidas y comunidades florezcan. El yihadismo es un culto a la muerte. En un podcast reciente, Sam Harris nos recuerda a los yihadistas talibanes que, en 2014, asesinaron a 132 niños musulmanes en una escuela de Peshawar y quemaron viva a una profesora delante de sus alumnos. Un partidario de los talibanes paquistaníes dijo sobre los niños muertos: “No acabamos con sus vidas. Les dimos una nueva en el Paraíso…. Serán recompensados por su martirio. Al fin y al cabo, también nosotros nos martirizamos con ellos”.

Estas palabras son en sí mismas apocalípticas. Desde la perspectiva del fundamentalismo islámico, no hay ser humano que no merezca morir. Los musulmanes irán al Paraíso; los no musulmanes arderán en el infierno. La muerte es una bendición para los verdaderos creyentes, la justicia divina para los apóstatas e infieles. Por lo tanto, elegir la autodestrucción moral y física de un mártir legitima la muerte de todos aquellos a quienes uno pueda matar. El asesinato-suicidio a esta gran escala es la forma suprema de totalitarismo religioso, el control total de las vidas de los demás.

Muebles y pertenencias personales permanecen en una habitación con manchas de sangre, tras el mortal ataque del 7 de octubre (REUTERS/Ronen Zvulun)

Esta mentalidad explica muchas cosas, incluida la abyecta miseria de los habitantes de Gaza, un pueblo que, presionado bajo la pesada maquinaria del culto organizado a la muerte, está retorcido por la escoliosis moral. ¿Es de extrañar que Hamas haya robado decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria con fines militares? ¿O que esconde armas y rehenes en hospitales utilizando a habitantes de Gaza enfermos y heridos y a bebés recién nacidos como escudos humanos? ¿O que bloqueó las rutas de evacuación y confiscó las llaves de los coches de los civiles que querían cruzar el Wadi Gaza, como les instaban las FDI, para huir de la acción militar israelí en la parte norte del territorio?

La estrategia de Hamas es maximizar las muertes de civiles para estimular el oprobio mundial hacia Israel y, si es posible, abrir más frentes militares de representantes iraníes en el Líbano y Siria. Como dice Harris, Hamas está “ansioso por martirizar a todos los palestinos por el placer de matar judíos”.

Pero si Hamas, Isis y otros yihadistas no son bárbaros, ¿qué son? Esta pregunta nos remonta a la antigüedad más remota, cuando pueblos muy antiguos luchaban por dominar las oscuras profundidades de la psique humana y por establecer el puñado de “no deberás” en los que se basa toda la civilización.

Curiosamente, los impulsos tribales más primitivos se expresan hoy mediante la última tecnología digital. Hay una grabación de una llamada telefónica que un terrorista de Hamas hizo a sus padres el 7 de octubre. El audio captura un drama humano tan antiguo como la historia registrada: un hijo busca la aprobación de sus padres por su destreza en la batalla. Pero hay algo profundamente retorcido en su conversación. “¡Hola papá!” grita el hijo. “Les hablo desde [kibutz] Mefalsim. Abre mi WhatsApp ahora y verás a todos los asesinados. ¡Mira cuántos maté con mis propias manos! ¡Tu hijo mató judíos!… Papá, te estoy hablando desde el teléfono de una mujer judía. La maté y maté a su marido. ¡Maté a diez con mis propias manos! ¡Papá, diez con mis propias manos! Todo el tiempo, su padre repite “¡Allah hu Akbar!” Un poco más tarde, el joven dice: “¡Mamá, tu hijo es un héroe!”.

En La Ilíada de Homero, el troyano Héctor imagina el día en que su hijo, aún pequeño, “regresa a casa de la batalla llevando el equipo ensangrentado / del enemigo mortal que ha matado en la guerra, / una alegría para el corazón de su madre”. Pero la batalla que él imagina es un combate armado contra guerreros entrenados, no un ataque terrorista sorpresa contra familias inocentes. El asesino de Hamas reivindica el estatus de héroe, pero sus hechos desmienten sus palabras. Su perspectiva no tiene análogo griego. Es prehomérico.

El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en el norte de la Franja de Gaza (EFE/Mohammed Saber)

También es pre-abrahámico. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac, hijo de Sara, al monte Moriah para ser sacrificado. Isaac encarna la totalidad de las esperanzas de Abraham, ya que Dios ha establecido con sus descendientes su alianza eterna. Abraham obedientemente ata a Isaac y saca su cuchillo para poder cortarle el cuello, drenar su sangre y quemar su cadáver. Un ángel detiene su mano en el último momento y descubre que el Todopoderoso no quiere sacrificios humanos.

Aquí radica el problema básico: los islamistas nunca captaron el mensaje. Por eso consideran el asesinato-suicidio como un sacramento. Cuando el hermano del yihadista de Hamas le dice que regrese, él responde: “¿Qué quieres decir con regresar? No hay vuelta atrás. ¡Es muerte o victoria! Mi madre me dio a luz por la religión”. En otras palabras, ella lo dio a luz para que él pudiera promover la causa de la muerte indiscriminada.

¿Por qué el Islam sigue siendo un terreno fértil para tal locura? La Biblia sugiere que el conflicto fraternal es la raíz del problema. Cuando Sara, la esposa de Abraham, no pudo concebir, le ordenó que embarazara a su esclava egipcia, Agar. Pero cuando Agar quedó embarazada de Ismael, Sara la acosó y ella huyó. Un ángel le dijo que su hijo “será un asno salvaje de hombre, / su mano contra todos, la mano de todos contra él”. Luego, Agar regresó con Abraham y Sara, pero después del nacimiento de Isaac, Sara los expulsó a ella y a Ismael de su campamento.

La profecía del ángel tiene sentido en retrospectiva. Ismael, dos veces marginado, debe sentir una considerable mala voluntad hacia Isaac, el hijo favorecido no sólo por su padre y su madrastra, sino también por Dios. Esto es importante, porque los musulmanes consideran a Ismael como el antepasado de las tribus árabes, y de Mahoma en particular. Además, la tradición islámica sostiene que los judíos falsificaron las Escrituras hebreas, y muchos musulmanes creen que fue Ismael, no Isaac, el hijo favorito de Abraham. Estos hechos también sugieren resentimiento fraternal.

La historia de enemistad y rencor fraternal es una de las más antiguas de la Biblia y un tema recurrente en el Génesis (pensemos en Esaú y Jacob, o José y sus hermanos). Aparece por primera vez inmediatamente después del exilio del Edén. Caín está indignado porque Dios favorece la ofrenda de sacrificio de Abel. Haciendo oídos sordos a Dios, que le insta a no pecar, asesina a su hermano menor. Exiliado por Dios, se convierte en “un vagabundo inquieto por la tierra”, pero protegido por la propia marca del Señor. Eso significa que él y sus descendientes estarán con nosotros para siempre. Si vamos a enfrentarnos al monstruo renacido que se anunció una vez más el 7 de octubre, debemos reconocer este hecho fundamental.

Militantes de Hamas

Nadie ha pensado más profundamente en lo que significa la historia de Caín que el autor anónimo de Beowulf, un poema épico que explora la herida abierta del hermano marginado. Heorot, el gran salón de hidromiel construido por Hrothgar, rey de los daneses protectores, es un lugar de luz, calidez y rituales decorosos: generoso servicio de hidromiel y entrega de regalos. Heorot, un microcosmos de existencia civilizada, “se alza en el horizonte, en su terreno elevado”, una ciudad nórdica en una colina “destinada a ser una maravilla del mundo para siempre”. Pero el monstruo Grendel merodea por los bajos y fríos pantanos del exterior hasta que, enloquecido por la ira, astilla las puertas de Heorot y provoca un horror sangriento.

¿Qué le pasa a Grendel? Un “fabricante de cadáveres que trafica con la muerte” en sus repetidas incursiones nocturnas, desciende del “clan de Caín”. Para esta rama salvaje de los hijos de Adán, separada del principal tronco humano por el pecado primordial, la casa de la civilización es un reproche insoportable. En Beowulf, el resentimiento y la envidia son fiebres de la mente que inflaman y desfiguran el cuerpo, retorciéndolo en un estado hosco y encorvado. Proscritos por Dios, expulsados por los hombres, excluidos de los salones y banquetes para atiborrarse de envidia y resentimiento, el clan de Caín – “ogros y elfos y fantasmas malignos / y también los gigantes que lucharon con Dios” – son figuras grotescas de pasiones venenosas, las Fermentación del amargo fruto del exilio.

Beowulf reconoce con seriedad el hecho desconcertante de que nosotros, que habitamos en la casa de la civilización, no podemos hacer las paces con los descendientes de Caín ni deshacernos de ellos. El héroe epónimo mata a Grendel y a su madre y gobierna a su pueblo, los Geats, durante 50 buenos años. Pero Beowulf finalmente sucumbe a la mordedura venenosa de un dragón que arroja llamas, despertado accidentalmente después de muchos siglos, que emerge de su guarida subterránea para arrasar granjas, granjas, fuertes y movimientos de tierra de los geats con grandes chorros de “veneno fundido”. La muerte del héroe significa la perdición para los Geats. Al final del poema, una mujer afligida desata “una letanía salvaje / de pesadilla y lamento: su nación invadida, / enemigos alborotados, cuerpos amontonados, / esclavitud y humillación”. El orden y la decencia, la paz y la seguridad son tan sólidos como el terreno que pisan.

La pesadilla de la mujer es una oscura profecía para nuestra época, que tiene pocos héroes pero muchos monstruos. Algunos desfilan diariamente por las calles de las principales ciudades occidentales, rodeados de multitudes de gente ignorante y confundida. Nos enfrentamos a los mismos desafíos que enfrenta Beowulf, pero sin la claridad o resolución del poema. Muchos de nosotros ya no podemos distinguir el bien del mal ni el odio del amor. En estas circunstancias, ¿cuánto tiempo podrá permanecer en pie nuestra casa, la casa cada vez más dividida del mundo civilizado?

*Jacob Howland es rector y director del Programa de Fundamentos Intelectuales de la UATX, comúnmente conocida como la Universidad de Austin. Su último libro es El destino de Glaucón: historia, mito y carácter en la República de Platón (Paul Dry Books, 2018).