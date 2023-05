Inversión en Pre-construcción en Estados Unidos: cómo obtener ganancias anuales de 2 dígitos

La inversión en planos o en una pre-construcción consiste en comprar una propiedad antes de ser construida y genera grandes ganancias (Archivo)

Los mercados de inversiones se volvieron volátiles en los últimos años, por lo que algunas personas que suelen realizar este tipo de apuestas por el mercado del dólar u otro tipo de moneda —como lo es el Bitcoin— han experimentado angustia o pérdidas económicas, por lo que no recuperan su inversión.

Sin embargo, se abrió un nuevo mercado para aquellas personas que buscan tener un ingreso seguro y no experimentar pérdidas. Se trata de la inversión en planos o en una pre-construcción; en cualquiera de ambos casos, el inversor tiene la posibilidad de asegurar su inversión y en un futuro tener una propiedad cuya plusvalía podría aumentar.

La inversión en planos o en una pre-construcción consiste en comprar una propiedad antes de ser construida o durante el proceso de construcción, ya sea de un solo piso o de departamentos, los cuales pueden ser pagados en cuotas cómodas para liquidar la inversión.

Pero, la diferencia con otro tipo de inversión inmobiliaria es que se combina con la posibilidad de que, una vez entregada la propiedad, pueda ser rentada de inmediato por periodos cortos, lo que la convierte en una inversión atractiva y segura.

Infobae conversó en entrevista con Alejandro Tabosky de la inmobiliaria UTG Miami Real Estate/ Brokers LLC, en la cual compartió algunos detalles y tips para beneficiarse de este tipo de inversiones.

El especialista en seleccionar y promover proyectos en pre-construcciones con altos retornos al inversionista relató que el tipo de inversión inmobiliaria que más genera ganancias es la propiedad que se renta por unos días, como lo que ofrece el servicio de Airbnb.

Consieró que la mayoría de edificios y comunidades de casas no permite este tipo de rentas, y que los contratos deben ser anuales. Para que la inversión sea redituable se tendrán que cumplir algunas especificaciones.

¿Qué características debe de tener la propiedad o el proyecto para que este tipo de emprendimiento sea exitoso?

La ubicación es lo más relevante, debido a que las personas que se hospedan por algunos días —en su mayoría turistas— buscan zonas cercanas al centro de la ciudad o de la playa.

En cuanto a las características externas e internas, el especialista confirmó que la condición de la propiedad debe ser de calidad pues forma un factor importante de la renta y ganancia.

¿Qué tipo de propiedad, zonas y rango de precios recomienda?

“La mejor opción son los apartamentos, debido a que los costos de mantenimiento son bajos, tienen preferencias en el mercado de renta corta, así como el manejo de administración”, expuso el especialista.

Y es que el tipo de propiedades en pre-construccion que permiten rentas cortas, además de que vienen amuebladas y por ser nuevas perciben una renta diara más alta que otro departamento de mayor antigüedad.

En Miami, las mejores zonas son Downtown y las cercanas a playas o bahías. Sobre el precio de departamentos para optimizar las ganancias rondan los 400 mil hasta 950 mil en promedio, según narró el agente de UTG Miami Real Estate/ Brokers LL.

¿Por qué rentas cortas y no contratos anuales de renta para inversionistas?

El tipo de inversión con contrato anuales —si se selecciona de forma correcta— la ganancia anual neta será entre 4% y un 6 por ciento.

“El tipo de propiedades que permite rentas cortas con las características que nosotros recomendamos producen anualmente ganancias de entre 10% a un 20% sobre la inversión, aproximadamente, sobre todo si se compran financiadas con el objetivo de hacer la compra con un 30% o 40% del precio de la propiedad”

¿Es posible administrar una propiedad que permita rentas cortas desde la distancia?

“Absolutamente”, respondió Alejandro Tabosky de la inmobiliaria UTG Miami Real Estate/ Brokers LLC, pero especificó que para lograrlo de una forma eficiente, no se recomienda hacerlo sin contar con una administradora que se encargue de todo lo relacionado al cobro, mantenimiento, check in y check out.

Esta parte es lo más vital para el éxito de la inversión. Este tipo de administradoras cobra un 15% - 18% de la renda percibida aproximadamente, y varios de los proyectos de nueva construcción ofrecen este servicio dentro del edificio.

