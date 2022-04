Cuñada de Alejandra Guzmán reveló si su hijo Apolo será el heredero de la cantante

Alejandra lleva una buena relación con su sobrino (Foto: IG @laguzmanmx)

Hace unos días se filtraron en los medios unos audios donde presuntamente Alejandra Guzmán habría desheredado a su hija Frida Sofía. Ello derivado de la mala relación que tienen debido a las peleas y la falta de apoyo de La reina de corazones a su hija tras las acusaciones de abuso sexual que esta última hizo contra su abuelo Enrique Guzmán.

Así, de acuerdo con el material expuesto durante el programa La Mesa Caliente el heredero de la fortuna de Alejandra Guzmán podría ser Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, son las aparentes declaraciones que habría hecho la cantante de éxitos como Yo te esperaba o Eternamente Bella.

Ante estos supuestos fue Mayela Laguna, cuñada de Alejandra Guzmán, quién rompió el silencio durante una entrevista con De primera mano y, ante los cuestionamientos respecto a si su hijo sería el afortunado ella confirmó que esta información era verdad.

“Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”, dijo.

Asimismo, Mayela aseguró que Alejandra Guzmán no consultó con ella lo del testamento y señaló que ya no quería hablar más sobre ese tema.

“No, no, no, son cosas que nunca habló conmigo, pero no tengo ninguna opinión al respecto sobre eso”, comentó.

Y es que esta no es la primera vez que el testamento de la rockera mexicana está en el ojo del huracán, pues en 2021, poco tiempo después de que Frida Sofía acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de abusar de ella cuando era menor de edad, se comenzó a especular que La reina de corazones haría modificaciones en su testamento.

Ante eso, Pablo Moctezuma, padre de Frida, habría señalado en aquel entonces que en efecto su hija había sido eliminada del documento ante toda esa polémica.

De igual manera, Frida Sofía no se quedó callada y dijo no estar interesada en la herencia de su mamá, pues para ella era más importante contar lo que le había sucedido.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan”, comentó la modelo en redes sociales.

Desde ese entonces la revista TVNotas especuló que Apolo sería el heredero que controlaría la fortuna de la rockera y que la permanencia de Frida Sofía en el documento estaría condicionada.

Sin embargo, a pesar de estos rumores y los recientes audios filtrados, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado públicamente respecto a si su hija aún está contemplada para recibir parte de su herencia.

