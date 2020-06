Patagonia se unió al boicot financiero contra Facebook por contribuir a la propagación del discurso de odio

Patagonia se une al boicot financiero contra Facebook por contribuir a la propagación de discursos de odio (Foto: Erin Scott/ Reuters)

La batalla contra el discurso de odio en Estados Unidos continua. Ahora, la marca de ropa y artículos para actividades al aire libre Patagonia Inc se sumó a la protestas contra Facebook, que ha sido señalado por varias empresas de hacer demasiado poco para frenar estas expresiones en sus plataformas.

Por medio de su cuenta de Twitter, la compañía anunció que suspenderá su publicidad en Facebook Inc y en su aplicación fotográfica Instagram. Con esto se une al boicot organizado por grupos de derechos civiles de Estados Unidos contra la red social de Mark Zuckerberg.

“Retiraremos con efecto inmediato todos los anuncios de Facebook e Instagram hasta al menos finales de julio, pendiente de que el gigante de las redes sociales adopte acciones significativas”, dijo la firma en una serie de tuits el domingo atribuidos a su jefe de marketing, Cory Bayers.

Parte del anuncio de Patagonia contra las acciones de Facebook (Foto: Twitter/ @patagonia)

La campaña, con el nombre de “Stop Hate for Profit” (“No al odio por las ganancias”), nació tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció bajo custodia policial a fines de mayo en Minneapolis. Este hecho generó una ola de protestas mundiales contra el racismo y la brutalidad policial.

Además, la campaña tienen el apoyo de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), ColorOfChange, ADL (Anti-Defamation League, una organización judía), FreePress y Sleeping Giants.

Y es que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, fue criticado después de que, a diferencia de Twitter Inc, la compañía decidió no actuar contra una publicación incendiaria del presidente Donald Trump sobre las protestas.

Mark Zuckerberg fue criticado después de que la compañía decidió no actuar contra una publicación incendiaria del presidente Donald Trump sobre las protestas (Foto: Jonathan Ernst/ Reuters)

“Respetamos profundamente la decisión de cualquier marca y seguimos enfocados en la importante labor de retirar el discurso de odio y entregar información crítica sobre la votación”, dijo Carolyn Everson, vicepresidenta del grupo de negocios globales de Facebook, el lunes.

Por ello, Patagonia se pronunció contra las insuficientes “medidas para detener la propagación de mentiras odiosas y propaganda peligrosa” en Facebook. “Desde elecciones seguras hasta una pandemia global y la justicia racial, hay mucho en juego para sentarse y dejar que la compañía continúe siendo cómplice en difundir la desinformación y fomentar el miedo y el odio”, apuntó.

“A medida que las empresas de todo el país trabajan arduamente para garantizar que los estadounidenses tengan acceso a elecciones libres y justas este otoño, no podemos esperar y aportar recursos a las empresas que contribuyen al problema”, determinó.

La campaña"Stop Hate for Profit" nació tras la muerte de George Floyd (Foto: Henry Nicholls/ Reuters)

Con esto, la marca de ropa se une a sus competidores The North Face, de la firma VF Corp, y a Recreational Equipment Inc (REI), que ya habían manifestado su intención de responder al llamado a los anunciantes a boicotear Facebook en el mes de julio.

“Estamos con #StopHateforProfit Al decir que las ganancias de Facebook nunca valdrán la pena promover el odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la violencia”, finalizó el hilo de la compañía en Twitter.

La agencia de noticias AFP señala que el impacto financiero de esta convocatoria es por los momentos difícil de cuantificar, pero representa sólo una pequeñísima porción de los ingresos de Facebook, que obtiene la mayoría de sus enormes beneficios (USD 18.500 millones en 2019) de la publicidad online.

A esto se le suma una dura crítica de los medios más importantes de Estados Unidos a Facebook, como The New York Times y The Wall Street Journal. Estos critican a la empresa de Zuckerberg por su doble discurso en torno a las minorías.

