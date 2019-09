“No me saben decir cuándo me la voy a poder llevar, lo único que me dicen es que no es mortal, que no se alojó en el catéter porque tiene un coágulo que se puede ir al cerebro y ahí sí ya no la cuenta. Y bueno, puede ser un par de días, puede ser una semana, no tenemos tiempo pero tenemos mucha fe”, aseguró Sánchez Azuara.